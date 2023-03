Roan (13) overleefde schietpartij, maar angst voor verdachte blijft: ‘Alleen bij paarden bloeit hij op’

Ongeluk met twee motoren in Dordtse wijk Krispijn, bestuurder vlucht weg

In de Dordtse wijk Krispijn is vanavond een ongeluk gebeurd met twee motoren. In de Bosboom-Toussaintstraat vond het ongeval plaats, waarbij één bestuurder een flinke wond aan zijn hand heeft overgehouden. De andere bestuurder is weg gevlucht. De politie is op dit moment naar die persoon opzoek.