Rijke Dordtenaren: zoveel miljonairs wonen er in de stad

Meedenken over water: Hardinx­veld-Giessendam vraagt bewoners om hulp voor nieuw plan

Het riool in Hardinxveld-Giessendam kan op sommige plekken in die gemeente regenwater met moeite verwerken als dit met bakken uit de lucht komt. En is het acceptabel dat dan straten tijdelijk blank staan? Deze en andere vragen legt die gemeente voor aan haar inwoners via een enquête.