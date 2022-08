Rijk en provincies willen wildzwemmen aan banden leggen of veiliger maken, maar dat kost veel tijd

Zwemmen in open water mag lang niet overal, maar het gebeurt op grote schaal en controles zijn er amper. Een denktank van provincies en gemeenten wil plekken waar wildgezwommen wordt daarom ontmoedigen of juist veiliger maken. Eenvoudig is dat niet.

De zomer zindert met al een week lang temperaturen tot ver boven de 30 graden. Wat is er lekkerder dan verkoeling zoeken in een zwembad of in open water? Dat laatste is er in ruime mate in de regio, maar het is lang niet overal toegestaan om daadwerkelijk het water in te gaan. Wie dat wil doen in rivieren als de Lek, Oude Maas of de Noord heeft pech: dat mag simpelweg niet. Te gevaarlijk vanwege de scheepvaart op die rivieren.

Oogluikend toegestaan

Een duik in de Dordtse havens? Ook al niet toegestaan om dezelfde reden, al gebeurt het om de haverklap . Van een brug springen? Zelfde verhaal, maar het wordt allemaal oogluikend toegestaan. Zwemmen in de boezems en waterschappen in de Alblasserwaard mag wel, maar omdat niet duidelijk is hoe de waterkwaliteit daar is, raden gemeenten het af. Jaarlijks verdrinken meer dan honderd mensen in ons land.

Onder meer daarom is in opdracht van het ministerie van infrastructuur en waterstaat een denktank opgericht. Daarin zitten gemeenten, provincies, RIVM en het Nederlands Instituut Veiligheid Zwemlocaties. Het wildzwemmen moet volgens hen worden ingedamd, omdat het steeds vaker gebeurt en dus meer gevaren oplevert. Ook is niet hoe duidelijk hoe schoon of vies het water op niet-officiële zwemlocaties zijn.

Om die reden wordt de waterkwaliteit van open water waar veel gezwommen wordt onderzocht. Dat is wel een proces van lange adem, want daarvoor moeten minimaal twee jaar geregeld monsters genomen worden. In Hardinxveld-Giessendam bijvoorbeeld loopt al drie jaar een onderzoek naar het water in de Peulensluis en bij het strandje de Trailerhelling.

Volledig scherm Juni 2022: Burgemeester Jan de Vries van Sliedrecht legt persoonlijk aan kinderen waarom het gevaarlijk is om te zwemmen in de haven. © Victor van Breukelen

Die twee plekken zijn geliefd bij Hardinxveldse zwemmers, maar omdat ook na drie jaren van onderzoek altijd niet duidelijk is of het zwemwater aan alle kwaliteitseisen voldoet raadt de gemeente nog altijd af daar verkoeling te zoeken. Ook de haven van Sliedrecht is een geliefde plek om te water te gaan, maar burgemeester Jan de Vries drukte het de jeugd van het baggerdorp in juni nog maar eens op het hart: doe het niet.

Wie dat advies in de wind slaat en het er toch op waagt riskeert een boete van 150 euro, al ls onduidelijk hoe vaak zulke bekeuringen daadwerkelijk worden uitgedeeld. De gemeente Dordrecht kent de behoeften van zijn inwoners en wil de komende jaren werk maken van zwemmen in natuurwater.

Volledig scherm Bij bruggen en sluizen is het verboden te zwemmen. Daar hangen dit soort bordjes. © Cor de Kock

Zo heeft de nieuwe coalitie van ChristenUnie/SGP, VVD, GroenLinks en CDA in het politiek akkoord afgesproken dat er langs het Wantij een stadsstrand wordt gerealiseerd. De vraag is of dat binnen deze bestuursperiode (die loopt tot 2026) lukt, omdat het onderzoek naar de waterkwaliteit dus veel tijd in beslag neemt.

Ook zouden veel Dordtenaren graag zien dat de waterplas bij het onlangs opgeknapte speelbos De Elzen (De Viersprong) officieel zwemwater wordt én dat er een strandje wordt aangelegd, maar daar is het waterschap voor gaan liggen. Ook grondeigenaar Staatsbosbeheer ziet er tot verdriet van de gemeenteraad niets in.

De werkgroep komt later dit jaar met een stuk, waarin moet komen te staan hoe vooraan dient te worden omgegaan met locaties waar vrij massaal gezwommen wordt terwijl die plek geen officiële zwemlocatie is. Dat gaat dan om plekken waar op zomerse dagen meer dan vijftig zwemmers komen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.