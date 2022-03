Restaurator van het Dordrechts Museum geeft lezing over restauratie aan werken van Cuyp

In de lezing vertelt Speleers over de schilderijen Earl of Harrowby en Fluitspelende Herder, die zij voor de tentoonstelling over Aelbert Cuyp mocht restaureren. De lezing is te volgen via een livestream op Youtube van 14.00 tot 15.00 uur. Tickets kosten 3 euro. Wie er liever bij wil zijn in de Schoumanzaal, kan een kaartje kopen voor 5 euro. Dit is exclusief entree voor het museum.