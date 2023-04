Restaurant Kita, waar vorige maand een flinke brand woedde, heropent op 11 mei

Verdriet om verloren restaurant bij brand maakt plaats voor vechtlust bij Bjorn van Dijl: ‘We gaan ervoor, hoor’

Een paar dagen na de verwoestende brand in de gloednieuwe restaurants in Hendrik-Ido-Ambacht is Bjorn van Dijl weer vol goede moed. ,,We gaan ervoor, hoor.” Ja, de schade is groot - groter dan verwacht. Er moet nog veel gebeuren. Maar Restaurant Kita opent begin mei weer de deuren. Het naastgelegen Il Mercato is een ander verhaal: ,,Dat is verloren gegaan, en moeten we weer helemaal opbouwen.”