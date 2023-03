Renée tekent doorgaans verdachten in de rechtbank, maar stort zich nu op het werk van Johannes Vermeer

Vermeer met een twist

,,Een paar technieken van Vermeer heb ik me eigen proberen te maken, maar verder heeft een moderne, eigen twist’’, vervolgt de Dordtse. ,,Het zo goed mogelijk benaderen van een Vermeer, is de taak van de meesterschilders. Niet van de vrije categorie.’’ Alles bij elkaar heeft ze meer dan tweehonderd uur in haar werk voor De Nieuwe Vermeer gestoken.

Er werd haar gevraagd of ze een werk in rechtbanktekenstijl zou gaan maken, ‘maar dat zou voor mij als een trucje voelen'. Wel zegt Van den Kerkhof wat overeenkomsten te zien in Vermeers werken en rechtbanktekeningen. ,,Het is allebei herkenbaar werk. Je ziet meteen wat het moet voorstellen. Het is redelijk realistisch; je hebt ook lichtinval en schaduwen. In een rechtbankillustratie zit vaak net als bij Vermeers werk emotie in iets kleins. Denk aan een bepaalde lichaamshouding. Of aan voorwerpen die ergens naar verwijzen.’’