Renate en Suzanne lanceren een Pot Vol Dordt: 'Ontdek de stad op een nieuwe manier'

Buurtbewo­ners trekken aan de bel om stank, overleden man uit woning gehaald

Een overleden man werd vrijdagmiddag door politie in een woning aangetroffen aan de Binnen Walevest in Dordrecht. Buurtbewoners sloegen alarm vanwege de stank. Hoe lang de man dood in de woning heeft gelegen is onduidelijk. ,,Met dit weer valt zo’n geur al snel op.”