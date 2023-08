Reizende tentoonstelling ‘Oudroze’ komt naar de Spuiboulevard; eerbetoon aan eerste lhbti+’ers

Coffeeshop in Dordrecht mag twee weken na verijdelde aanslagen weer open

Coffeeshop Asilah aan het Bagijnhof in Dordrecht mag zondag weer open. Burgemeester Wouter Kolff ziet geen aanleiding om de zaak langer gesloten te houden. De zaak ging twee weken geleden op slot op last van de gemeente omdat de zaak mogelijk doelwit was van aanslagen.