Regionale woningmarkt eindelijk iets minder oververhit: ‘Maar de gekte is er nog niet vanaf’

In het afgelopen kwartaal daalden de prijzen licht en stonden er iets meer huizen te koop bij de makelaars, meldt NVM. In de eerste drie maanden van dit jaar werden 525 huizen verkocht, 17 procent minder dan de 634 in dezelfde periode vorig jaar. Een woning in deze regio kost nu gemiddeld 372.000 euro. Dat is 17,5 procent meer dan vorig jaar, maar 6000 euro minder dan in het laatste kwartaal van 2021.