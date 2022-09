Regio-ziekenhuizen werken aan ‘meer structurele oplossingen’ voor zorgpersoneel met geldzorgen

Moeilijk uitvoerbaar

Ook de Raad van Bestuur van de Rivas Zorggroep, waar het Beatrixziekenhuis onder valt, werkt volgens een zegsvrouw aan ‘meer structurele oplossingen’. Dat er veel medewerkers financieel ploeteren, wordt door het ziekenhuis erkend. ,,Er worden twee oplossingsrichtingen uitgewerkt. De eerste is een loket binnen Rivas waar we medewerkers maatwerk kunnen bieden bij geldzorgen. Verder onderzoeken we of we, voor wie dat wil, vakantiegeld per maand uit kunnen keren in plaats van in één keer in mei. Dan hebben mensen in een maand toch wat meer te besteden.’’