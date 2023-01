Regen komt met bakken uit de lucht, pompen ingezet, maar brandweer heeft het niet zo druk

Brandweermannen hadden zich al voorzichtig schrap gezet voor het herfstachtige weer van deze week. Maar dat bleek (tot op heden) niet zo nodig: ,,Het valt het eigenlijk alles mee. We hebben enkele meldingen gehad vandaag”, zegt een woordvoerder van de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid. ,,Gisteravond, toen code geel werd afgegeven, zelfs geen een over het stormachtige weer.”

De meldingen die vandaag wél binnenkwamen gingen over stormschade en wateroverlast. ,,Zo was er een lek in het dak van een schoolgebouw in Dordrecht. De regen kwam erdoor naar binnen. Persoonlijk had ik wel wat meer meldingen verwacht.”