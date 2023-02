Recyclebankjes langs Wantijdijk vallen uit elkaar: ‘Dat plastic spul belandt nu alsnog in ons milieu’

Hoe een mooie oplossing voor het afvalprobleem toch weer probleem werd. Het Dordtse gemeenteraadslid Daniëlle Vol kan er niet over uit. De vijf recyclebankjes langs de Wantijdijk vallen uit elkaar, waardoor er toch weer plastic zwerfafval in het milieu belandt.

De nog geen vijf jaar oude bankjes vertonen de tekenen des tijds. Ofwel de uit een stuk gegoten bankjes splijten, ofwel er zijn stukken van afgebroken, of ze vertonen beide schades. Vergelijkbare bankjes staan er onder meer in Oud-Alblas, bij fietspaden langs het Alblasserbos en het Kippenbos, nog piekfijn bij.

Sluiproute voor afval

Vol heeft het als Dordts raadslid alleen over de Dordtse bankjes. Zij heeft burgemeester en wethouders inmiddels gevraagd wat die aan het probleem gaan doen. ,,Het blijkt een sluiproute voor plastic om alsnog in de natuur terecht te komen. Ik weet wel dat de provincie die bankjes destijds neergezet heeft, maar dat spul belandt in ons milieu.’’

Volgens haar moeten de bankjes zo snel mogelijk verwijderd worden. In het vervolg moet de gemeente bovendien terughoudend zijn met 3D-printen bij slijtagegevoelige objecten, vindt ze.

Quote Het was een superleuk idee, maar zo werkt het niet Daniëlle Vol, Gemeenteraadslid Partij voor de Dieren

Volgens de provincie is het voor het eerst dat er klachten over de bankjes komen. In de hele provincie zijn er 100 geplaatst. Destijds dacht de provincie er een paar vliegen in een klap mee te slaan: ze waren een oplossing voor het afvalprobleem en fietsers kregen rustpunten op recreatieve routes. Vol: ,,Het was ook een superleuk idee, alleen werkt het zo dus niet.’’

Gerbert Smits van 10XL, het Hardinxveldse bedrijf dat de bankjes als startend bedrijf mocht vervaardigen, wordt ook verrast door het probleem: ,,Als er stukken van af zijn, moet dat komen door geweld, maar met een voorhamer krijg je ze nog niet stuk. Als ze splijten, moet er iets mis gegaan zijn in het productieproces. Maar we gaan die kapotte bankjes vervangen. De oude kunnen we gewoon opnieuw gebruiken om producten in 3D te maken.’’



