Recreatiebos Biesbosch op slot: zieke bomen vallen massaal om

Vuilcontai­ner die in brand vloog had niet bij Walburg mogen staan

18 februari De vuilcontainer die zondagavond vlam vatte bij winkelcentrum Walburg in Zwijndrecht had daar eigenlijk niet mogen staan. Afspraak met de aannemer is dat die iedere avond wordt weggehaald, maar dat is afgelopen weekend verzuimd.