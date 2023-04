Recordcijfers voor Van Leeuwen Buizen: omzet en nettowinst hoger dan ooit

Familie Rietberg van Van Leeuwen Buizen rukt op in Quote 500, voor Willem Blijdorp is miljard uit zicht

Zeventien regiogenoten en -families staan in de jaarlijkse Nederlandse rijkenlijst van Quote. De Dordtse ‘tax-tycoon’ Willem Blijdorp, die op weg leek naar een miljard euro, leverde flink in. De familie Rietberg (Van Leeuwen Buizen uit Zwijndrecht) deed daarentegen goede zaken.