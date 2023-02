Rechter: omstreden gemaal moet voor 1 september weg zijn, anders moet de gemeente dokken

Dat heeft de rechter in Rotterdam besloten. De bewoonster van de nieuwbouwwoning, waarvoor dat gemaal in oktober 2018 plots opdoende, had opnieuw een kort geding aangespannen. De rechter oordeelde de eerste keer keihard dat de gemeente ‘fout op fout’ had gestapeld: voor 31 december 2022 moest het ding weg zijn, maar dat gebeurde niet.

Harde noten in gemeenteraad

Sterker nog: pas in de weken voor die deadline werd definitief een klap gegeven op de nieuwe plek: de Dubbelsteynlaan Oost. Dat is dezelfde plek waar het oorspronkelijk gepland stond, maar in plaats daarvan werd het in 2018 pal voor haar woning neergezet. Keer op keer beloofde de gemeente dat het ding daar weg zou gaan, maar het gebeurde nooit. Ook in de gemeenteraad werden herhaaldelijk harde noten gekraakt, maar de kast bleef. Die is uiteindelijk wel verlaagd.

Volledig scherm Zo hoog was het gemaal aanvankelijk. © AD

De gemeente heeft na de vorige uitspraak op 9 februari 2022 bepaald geen haast gemaakt, constateert de rechter: ‘De gemeente is na het vonnis bepaald niet voortvarend te werk gegaan.’ En: ‘Er is geen gevoel van urgentie getoond.’ Ook het feit dat de bewoonster niet op de hoogte werd gehouden wordt de gemeente kwalijk genomen: ‘Het had de gemeente gesierd als zij haar excuses had aangeboden.’

Daarom wordt dit keer wél een dwangsom opgelegd opgelegd van 500 euro per dag dat het gemaal er nog niet staat, met een maximum van 25.000 euro. Ook moet de bewoonster voortaan iedere twee weken schriftelijk op de hoogte gehouden worden van de vorderingen.

Zij eiste dat het gemaal binnen twee maanden weg moest, maar dat is volgens de rechter onmogelijk.

