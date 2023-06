Reanimatie van Anna (19) maakt indruk op agent: ‘Haar ogen leken te zeggen: alsjeblieft, help me’

Leven van scholier Anna werd in 1,3 seconde aan puin gereden: ‘Hij reed als een malle’

De bestuurder van de witte Mini reed ‘als een malle’ minimaal 31,6 kilometer per uur te hard over de Provincialeweg in Dordrecht, knalde door een stoplicht dat al 1,3 seconden op rood stond én schepte de toen 16-jarige scholier Anna met haar scooter. Na zeven maanden coma overleefde de tiener het verkeersdrama, maar ze kan nooit meer lopen of praten en zit gevangen in haar lichaam. De veroorzaker van het ongeluk, de 25-jarige Delano van H. uit Zwijndrecht, stond vandaag voor de rechter. ,,Een jong leven is voor altijd verwoest.’’