Radio-uitzending ‘Oorlog in de klas’ live vanuit Onderwijsmuseum

poll Nationaal Historisch Museum in Dordt, de raad ziet het wel zitten: ‘Maar we moeten niet te museaal worden’

Hoe mooi zou dat zijn: het Nationaal Historisch Museum in Dordrecht? De gemeenteraad van de stad ziet het wel zitten en laat onderzoeken of het haalbare kaart is. ,,Misschien kunnen we zo Dordrecht op de kaart zetten in het land en misschien wel wereldwijd.’’

22 december