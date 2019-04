Radeloze moeder Nicole dient klacht in tegen jeugdbescherming: Mijn kinderen horen gewoon bij mij

Haar dochters van 2 en 3 jaar werden in juli vorig jaar ondergebracht in een pleeggezin, na een uit de hand gelopen ruzie tussen Nicole en de vader van haar kinderen. Hij moest voor een aantal maanden de cel in. Hoewel de rechtbank oordeelde dat er geen zorgen zijn over de opvoedingsvaardigheden van moeder, was de gedachte dat ze haar ex weer in huis zou nemen nadat hij zijn straf had uitgezeten. Dat idee was er, omdat er toen nog geen straat- en contactverbod was geregeld en omdat de vader nog ingeschreven stond op haar adres.