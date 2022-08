Raadsleden vrezen voor vele botsingen Weizigtpark bij behoud huidige plannen herinrichting

Gemeente had met publiciteit over Weizigtpark méér moeten uitpakken

De gemeente hoopt daarmee veel meer mensen te verleiden om op de fiets naar het station te gaan. ,,Dan zal het aantal fietsers hopelijk toenemen, vooral in de spits. Juist op die momenten is de combinatie van wandelaars en fietsers in onze ogen ongewenst’’, schrijven de vier aan burgemeester en wethouders.

Veel bomen kunnen nog jaren mee

De vier vragen zich ook af of de voorgenomen, maar omstreden kap van 117 bomen werkelijk nodig is, met name omdat ambtenaren hebben aangegeven dat ze het park nu in één keer voor een halve eeuw op orde willen brengen. Met goed onderhoud moet in ieder geval een deel van de minder goede bomen nog jaren mee kunnen. Verder plaatsen ze vraagtekens bij de ‘rigoureuze verwijdering’ van struiken en andere onderbeplanting. Dat gaat ten koste van vogels en insecten, menen ze.