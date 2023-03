Raad deelt wensen én zorgen aan over mogelijke komst asielzoekerscentrum in Sliedrecht

Sliedrecht én Geert Wilders lopen uit voor vergade­ring over komst asielzoe­kers­cen­trum

Een ramvolle zaal, donderdagavond in de Lockhorst. Geen stoel blijft leeg. Vlak voor aanvang arriveert ‘special guest’ PVV-leider Geert Wilders, onder toeziend oog van tientallen toeschouwers, handhavers en politieagenten. Al minuten voor de aanvangstijd is het doodstil in de zaal, in afwachting van de plannen: het Sliedrechtse college wil een asielzoekerscentrum én veel meer asielzoekers opvangen.