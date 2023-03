QBuzz wil vanuit Dordrecht met nachttreinen naar Rotterdam en Utrecht

Betrokken burgerva­der ‘Heintje de Voorste’ heeft Zwijn­drecht verlaten

Hein van der Loo is officieel geen burgemeester meer van Zwijndrecht. Nadat hij maandagavond in een overvol gemeentehuis afscheid nam van de bevolking, zwaaiden de gemeenteraad en en genodigden hem dinsdagavond officieel uit. Vanaf woensdag is hij burgemeester van Almere.