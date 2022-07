PVV kritisch over besluit om camera‘s op Lijnbaan te laten staan: ‘Is dit niet een te zwaar middel?’

Dordtse Bewoners­plat­form Binnenstad in oprichting zoekt leden: ‘Niet klagen maar meedenken’

Niet alleen klagen en actie voeren, maar meedenken met plannen en benadrukken dat de Dordtse binnenstad ook een woonwijk is. Dat is waar het Bewonersplatform Binnenstad in oprichting leden voor aan het werven is.

