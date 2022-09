PvdA Papendrecht wil (net als in omringende gemeenten) gratis openbaar vervoer voor 66-plussers

De partij komt daarom donderdagavond met een motie tijdens een raadsvergadering in het gemeentehuis. De bedoeling daarvan is dat 66-plussers met een krappe beurs mobieler worden en op die manier eenzaamheid tegengegaan wordt.

Op dit moment kunnen alleen 75-plussers gebruikmaken van de Wijk- en Drechthopper, al rijdt die voorlopig minder uren dan de bedoeling was. De groep daaronder valt tussen wal en schip, want alleen jongere mensen met een wmo-indicatie mogen met ‘de hopper’ mee.

Jaloers

De partij kijkt daarom jaloers naar gemeenten als Ridderkerk, Albrandswaard en Dordrecht kijkt. Daar kan iedereen boven de 66 jaar wél bijna voor nop in de bus stappen. Met de motie spoort de partij burgemeester en wethouders aan om te onderzoeken wat er mogelijk is in Papendrecht en voor 1 april met een voorstel te komen of te beargumenteren waarom het in hun ogen niet zou kunnen.

Het zou in het geval van Papendrecht alleen gaan om 66-plussers met een krappe beurs. ,,Het kan toch niet zo zijn dat Papendrechters die niet zoveel te besteden hebben, niet naar een ziekenhuisafspraak in Dordrecht kunnen’’, zegt fractievoorzitter Derya Karso. ,,We krijgen daar heel vaak mails over. Het gaat er om wat we daar als politiek voor over hebben. Als het aan ons ligt veel dus.’’