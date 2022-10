Puinbreekbedrijf wil flink uitbreiden, maar stuit op klachten: ‘Meer stofoverlast, herrie en vrachtwagens’

Vrienden­groep beschul­digt De Kazerne van racisme, bewaking snapt het niet: ‘Wij zijn juist multicultu­reel’

Wat een leuke avond in club De Kazerne in Dordrecht moest worden, eindigde in mineur voor een groep vrienden. De meiden mochten erin, maar voor de van oorsprong Zuid-Amerikaanse Alexander en Maycon hield het bij de ingang al op. Waarom? Daar verschillen de vrienden en de bewaking op z’n zachtst gezegd over van mening.

27 oktober