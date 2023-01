Prostituee krijgt jarenlange celstraf na beroven van bijna blinde klant

Nagenoeg blinde man vastgebon­den, bruut beroofd en naakt op straat achtergela­ten na bezoek prostituee

Een nagenoeg blinde man wordt in zijn woning in Hendrik-Ido-Ambacht overvallen. De daders spuiten pepperspray in zijn pas geopereerde ogen, binden hem vast met tiewraps en gaan ervandoor met mobiele telefoons en een klein beetje geld. Als een van de berovers wijst het OM op een prostituee die het slachtoffer net had bezocht. Zij ontkent. ,,Ik heb mijn klus gedaan en ben vertrokken.’’

4 januari