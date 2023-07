Proosten met velen in het Wantijpark

Dikke pechperio­de voor enige molen die Dordt nog rijk is: dit ging er mis

De ware doemdenkers kunnen door Theo Oostenrijk en Harry Eskes van stichting Molen Kyck over den Dyck worden gerustgesteld. De enige molen die Dordrecht nog rijk is, ‘is niet uit elkaar aan het vallen’, maar zit wel in een periode vol pech.