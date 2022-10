PRO Sliedrecht wil niet alleen koopzondag op Nijverwaard: ‘Alle winkels open of geen van allen’

Sliedrecht­se winkels hebben weinig behoefte om open te gaan op zondag, en dat is niet alleen uit geloofs­over­tui­ging

Ongeveer driekwart van de winkeliers die hun zaak wel open mogen gooien op twaalf koopzondagen in het jaar in Sliedrecht, doet dit niet. ‘We staan zes dagen in de week voor klanten klaar, dan hebben we weekend.’

