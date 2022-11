Prinses vraagt in Onderwijsmuseum aandacht voor taalontwikkeling peuters en kleuters

DORDT EIGEN-AARDIG Dordrecht betaalde 60.000 gulden voor dit schilderij van Rein Dool, maar vond het helemaal niet mooi

Vorige week was er nogal wat heisa over een schilderij van de Dordtse kunstenaar Rein Dool. Het bestuur van Universiteit Leiden had een schilderij, met daarop een aantal sigarenrokende bestuurders, uit een vergaderzaaltje laten verwijderen. Ook in Dordrecht was er over een schilderij van Rein Dool en over andere kunstwerken wel eens reuring.

15:20