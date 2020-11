PostNL voorspelt recordaantal pakketten tijdens feestdagen: ‘Hier zijn we wél op voorbereid’

Zo zorgt PostNL in Dordt ervoor dat je kerstca­deau­tjes op tijd onder de boom liggen: ‘Het is écht aanpoten’

21 december Het pakkettensorteercentrum van PostNL in Dordrecht draait deze dagen overuren. Tientallen medewerkers zorgen ervoor dat iedereen in deze regio op tijd zijn kerstcadeautjes in huis heeft. Dat is ‘keihard werken’ voor alle medewerkers van het postbedrijf. ,,Het is deze dagen echt aanpoten, maar iedereen beleeft er plezier veel aan.’’