PostNL-bezorgster Karin kan diefstal van haar fiets met poststukken niet geloven: ‘Dacht dat het een grap was’

Jan-Dirk en Mark zijn broers, maar vijanden tijdens De Zwer­ver-Nieuw-Lekkerland: ‘Het zit heel diep’

Het is zaterdag voor het eerst sinds 2014 dat De Zwerver en Nieuw-Lekkerland tegen elkaar voetballen in competitieverband. Die wedstrijd staat al decennialang garant voor rivaliteit tussen de buurdorpen en óók tussen Jan-Dirk Verheij en zijn broer Mark. ,,Toen ik jaren terug in eigen doel scoorde, stond mijn broer keihard te juichen.’’

11 november