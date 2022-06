Populaire Dordtse punkrockband BluefisH komt nog één keer samen voor reünieconcert tijdens Big Rivers

Stations­lift Dordt weer in gebruik (maar nu gaat er weer een andere lift dicht)

De stationslift in Dordrecht, van spoor 1 naar de tunnel, is vanmiddag na tien dagen groot onderhoud, weer in gebruik genomen. ,,We gaan er van uit dat die er weer jaren tegen kan’’, aldus NS-woordvoerder Arno Leblanc.

3 juni