Pool rijdt met lekke band 30 over de A15 en laat spoor op wegdek achter in Hardinxveld

Korte tijd geen stroom voor ruim 60 aansluitin­gen na brand in elektrici­teits­huis­je

9 maart In een elektriciteitshuisje in de Wattstraat in Zwijndrecht is dinsdagochtend brand uitgebroken. Door de brand zaten 62 aansluitingen in de omgeving van de Wattstraat korte tijd zonder stroom.