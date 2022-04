Politie zoekt getuigen van mishandeling beveiligers tijdens feest in Bleskensgraaf

Het thema van het feest was ‘Q-Music The Party’ en vond in een feesttent plaats. Die tent stond op het Melkwegplein. Het feest was rond 1.00 uur 's nachts afgelopen, waarna het tijdens het vertrekken van bezoekers dus mis is gegaan. Nu, een dikke maand later, weet de politie nog niet wie verantwoordelijk is voor de mishandeling.