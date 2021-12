Politie vindt heel arsenaal aan vuurwapens en munitie bij grote inval op twaalf plekken, Yersekenaar aangehouden

Dordts ziekenhuis overspoeld met coronapa­tiën­ten; keuze tussen opschalen en zorg schrappen

Het is in het Dordtse Albert Schweitzer ziekenhuis dusdanig druk met corona patiënten, dat vrijdag opnieuw wordt beoordeeld of er bedden bij kunnen op de Intensive Care. Een pijnlijk besluit om te nemen: want als de IC moet worden opgeschaald, moet elders in het ziekenhuis wederom zorg worden afgeschaald.

