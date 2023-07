Politie vindt gestolen fiets uit ‘s-Gravendeel terug in Rotterdam-Zuid dankzij GPS-tracker

Pieter en Liesbeth zetten hotel op ‘mooiste plekje’ in Biesbosch te koop: ‘We hebben geen opvolging’

Als ze nog een tijdje doorgaan, kunnen Pieter en Liesbeth Venus hun 25-jarig jubileum vieren in hotel-restaurant de Brabantse Biesbosch. Maar de kans bestaat dat ze al eerder weg zijn, want ze hebben de hele horecagelegenheid en bijbehorende woning in Werkendam te koop gezet. ,,Het zal wel even slikken worden.’’