Politie schiet bij aanhouding vuurwapengevaarlijke verdachte bij De Essenhof in Dordrecht

De politie heeft vanavond rond 21.00 uur twee keer geschoten bij een aanhouding bij begraafplaats De Essenhof in Dordrecht. Een keer losten zij een waarschuwingsschot, het andere schot was gericht. De aangehouden verdachte is niet gewond geraakt.