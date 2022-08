Politie ramt slingerende auto op A16 bij Dordrecht

Duik in Plas Merwelan­den is weer veilig; negatief zwemadvies vanwege blauwalg ingetrok­ken

Goed nieuws voor wie tijdens deze tropische dagen op zoek is naar verkoeling: het negatieve zwemadvies voor Plas Merwelanden in Dordrecht is ingetrokken. Sinds 21 juli zat er een te hoge concentratie blauwalg in het water.

12 augustus