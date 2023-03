Politie kan videovoertuig nu ook inzetten bij aanhoudingen: plek voor arrestanten gecreëerd

Het videovoertuig, waarmee de politie sinds een half jaar in Dordrecht proef draait, kan nu ook arrestanten vervoeren. Volgens de politie is de met camera’s uitgeruste politiebus al geregeld met succes ingezet.

Het videovoertuig is een politiebus, waarin agenten dankzij de vier camera’s op de hoeken beschikken over een beeld van 360 graden. Daarnaast zit in de politiewagen een camera met een tot vier meter uitschuifbare mast, compleet met warmtesensor en de mogelijkheid om in te zoomen. Daarmee kunnen gezichten tot op honderden meters afstand herkenbaar in beeld worden gebracht.

Aanhouding met verzet

Volgens de politie heeft het videovoertuig al geregeld zijn waarde bewezen. Zo is het voertuig meerdere keren ingezet bij een aanhouding met verzet. Daarbij bleek alleen dat een plek om arrestanten te vervoeren werd gemist. In de bus was achterin een werkplek voor de agenten ingericht, maar die is weggehaald. Beelden kunnen nog wel voorin de bus worden uitgelezen.

Volledig scherm De werkplek voor agenten, hier nog achterin de politiebus, is weggehaald om arrestanten te kunnen vervoeren. © Victor van Breukelen

Vijftien agenten hebben getraind om als operator met dit voertuig te mogen werken. Zij weten volgens de politie hoe ze de beelden wel en niet mogen gebruiken. Voorafgaand aan de proef, die nog loopt tot augustus, is volgens de politie uitgebreid getoetst of de werkwijze voldoet aan de privacyregels.

Warmtesensor

De speciale politiebus beschikt eveneens over een warmtesensor in de camera. Ook deze functie is al gebruikt. Zo kon bij een melding over een persoon te water al snel worden vastgesteld dat er geen drenkeling was, waardoor verdere politie-inzet overbodig bleek.

