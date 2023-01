Politie doet onderzoek in straten rondom plek schietdrama Zwijndrecht: op zoek naar vluchtroute

Dit zijn de artiesten die naar Wantijlive komen: ‘Jaren bezig geweest deze act naar Dordt te halen’

Het is koud, het vriest, zo nu en dan valt er een natte sneeuwvlok en om vijf uur is het al donker. Maar voor je het weet begint het festivalseizoen weer en sta je te dansen in de ondergaande zon met een biertje of wijntje in de hand. Dit zijn de artiesten voor Wantijlive in Dordrecht.

21 januari