Politie de straat op tegen ‘laffe’ babbeltrucs

NIEUW-LEKKERLAND Kinderen die extra steun kunnen gebruiken vanwege spanningen in gezin, kunnen naar speciale club

Kinderen die extra steun kunnen gebruiken omdat zij bijvoorbeeld een zieke ouder hebben of een broer of zus die zorg nodig heeft, kunnen naar een speciale club in Nieuw-Lekkerland. ,,Bij Billy Boem worden in een groep met maximaal acht kinderen moeilijke situaties besproken.”

15 juni