Polderbakkie in zeecontainer alweer dicht: ‘Het is puur een budgetkwestie’

Koffiebar het Polderbakkie aan het Pearl Buck-erf in de Dordtse wijk Stadspolders is na ruim twee jaar alweer gesloten.

Het ontmoetingspunt in een uitschuifbare zeecontainer werd druk bezocht en gerund door vrijwilligers uit de wijk. De gemeente wil echter van het nabijgelegen Polderwiel het centrale ontmoetingspunt maken. ,,Het is puur een budgetkwestie. Het Polderbakkie is een prachtig initiatief, maar we kunnen het geld maar één keer uitgeven”, zegt een woordvoerder. ,,De gemeente wil van het Polderwiel de huiskamer van de wijk maken.”

‘Armoede, overlast, verslaving’

Stichting voor de Werkplaats opende het containercafé in mei 2020. Ook in coronatijd bleef het open als buurthuis. Na het succes van containercafé het Vogelnest op het Vogelplein had de gemeente de stichting gevraagd een zelfde café in het oudere deel van Stadspolders op te zetten. Ook daar was sprake van armoede, overlast, verslaving, GGZ- en andere problematiek. Met steun van diverse fondsen lukte dat. Het Polderbakkie was echter niet bedoeld voor buurtwerk, zoals in de Vogelbuurt.

Ondertussen kreeg het Polderwiel steeds meer een buurtfunctie, vooral toen de bibliotheek eind 2020 van cultureel centrum Palet naar het woonzorgcomplex verhuisde. ,,Het liep de afgelopen jaren goed en we hadden veel vrijwilligers, vooral omdat er geen ander ontmoetingspunt in de wijk was”, vertelt Ifor Schrauwen van Voor de Werkplaats. ,,Nu heeft de gemeente helaas gezegd dat ze niet twee van dit soort voorzieningen op vijf minuten fietsen van elkaar in de lucht wil houden.”

Als de koffiecontainer is leeggeruimd is hij te koop voor gelijksoortige wijkinitiatieven, in Dordt of elders in het land.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.