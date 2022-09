Pleit rond HAL-overname van Boskalis beslecht; Papendrechtse baggeraar verdwijnt van de beurs

HAL begint in het laatste kwartaal van dit jaar een wettelijke uitkoopprocedure om ook de resterende aandelen in handen te krijgen. Verder nemen Boskalis en HAL actie om de notering van de aandelen van Euronext Amsterdam te beëindigen.

‘Uitgerookt’

HAL had al een meerderheidsbelang in Boskalis, maar wilde alle aandelen in bezit krijgen. Boskalis is beter af zonder beursnotering, meent HAL. Voor de minderheid werd het steeds moeilijker om niet tot verkoop over te gaan, omdat ze het risico dan zouden nemen te worden ‘uitgerookt’, zoals David Tomic van beleggersvereniging VEB dat eerder omschreef.