Plein voor station Dordrecht staat nog steeds vol met fietsen, ruimen schiet nog niet zo op

Bier verbroe­dert, laat het festival in het Wantijpark zien: ‘We hebben zoveel steun gehad, dank daarvoor’

Bezoekers van Mout, het bierfestival in het Wantijpark in Dordrecht, hadden dit weekend keuze uit meer dan 200 speciaalbieren uit alle windstreken. Zo ook de biertjes van de Oekraïense brouwerij Rebrew. ,,Iedereen was zó supportive. Echt: dank daarvoor.”

31 juli