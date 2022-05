Platform Duurzaam Dordrecht concludeert uit onderzoek: ‘1200 bomen uit bomenlijst verdwenen’

Dat concludeert Siem Stehouwer van het Platform Duurzaam Dordrecht na een grondige vergelijking van de Dordtse bomenlijsten van 2010, 2016 en 2020. Hij pleit daarom voor een nieuw soort lijst waarop alle waardevolle bomen, bomenrijen, lanen en parken staan die beschermd moeten worden.

Op de Dordtse bomenlijst staan ruim 6000 beschermde bomen. Dat betekent dat er een kapvergunning voor aangevraagd moet worden en dat ze pas na een zorgvuldige afweging gerooid worden. Maar als ze ziek zijn, gevaarlijk, te oud, schade veroorzaken of in de weg staan bij belangrijke projecten gaan ze alsnog om, benadrukt de gemeente.

Stehouwer ontdekte dat er zo 1200 bomen zijn verdwenen, maar ook dat de registratie niet altijd klopt. Bomen die in 2010 op de lijst stonden, waren in 2016 verdwenen en kwamen in 2020 ineens weer tevoorschijn. In principe zijn alle bomen in de binnenstad beschermd, maar toch staan er nog 200 op de lijst.

Volledig scherm Monumentale bomen kunnen ook omwaaien, zoals tijdens de storm in februari aan de Noordendijk gebeurde. © André Oerlemans

Zo staan de monumentale beuken bij The Movies er niet op en de oude paardenkastanje bij het restaurant aan de Statenplaats wel. ,,De bomenlijst wordt dus niet goed bijgehouden en er zit een grote willekeur in hoe de bomen op de lijst komen. En als er al 1200 van verdwenen zijn, wat hebben we dan aan zo’n lijst?” stelt hij. Verder steekt het hem dat juist waardevolle bomen in parken en boomstructuren in straten en langs dijken en killen te weinig beschermd zijn. ,,Die moet je beschermen”, zegt hij.

De gemeente Dordrecht noemt zijn werk waardevol. ,,We hebben aangegeven dat we verbeteringen gaan doorvoeren in ons systeem aan de hand van zijn analyse”, zegt woordvoerder Mark Benjamin.

