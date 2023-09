Plantinga kijkt bij Vriendenschaar eens buiten Zeeland: ‘Dat is even omschakelen’

Hoorzit­ting Chemours: ‘Borstvoe­ding gezond? Ik heb mijn kinderen een giftige cocktail gegeven’

,,Als gezondheidswetenschapper wilde ik mijn kinderen per se borstvoeding geven. Nu blijkt dat ze een giftige cocktail gekregen hebben.’’ De vrouw woont in de buurt van de teflonfabriek van Chemours in Dordrecht. Tijdens de provinciale hoorzitting is ze de zoveelste inspreker die te hoop loopt tegen het bedrijf, dat de omgeving al decennia verontreinigt met PFOA, GenX-stoffen en andere PFAS.