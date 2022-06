Plan om acht jaar oude parkeergarage nu al af te breken: ‘Het is net een bouwpakket’

dordrechtDe parkeergarage aan het Energieplein wordt de komende jaren ontmanteld en verplaatst naar een nader te bepalen locatie. Op de vrijkomende plek moet meer groen komen. Dat is nodig in de strijd tegen hittestress.

Dat wil de nieuwe coalitie van VVD, CDA, GroenLinks en ChristenUnie/SGP. Een concreet plan is er nog niet, maar de partijen zien veel meer potentie voor die plek aan het water dan de parkeergarage, die nog maar acht jaar open is. ,,Die locatie heeft het in zich om bij te dragen aan onze ambities op het gebied van leefbaarheid en levendigheid dan nu tot uiting komt’', laat wethouder Maarten Burggraaf via zijn woordvoerder Liesbeth Timmermans weten.

Oftewel: het Energieplein, waar behalve het Energiehuis en de garage ook bioscoop Kinepolis is gevestigd, wordt vooral gekenmerkt door veel steen en asfalt. Dat geldt ook voor de speelplaats die een aantal jaren geleden is aangelegd. Als de zon schijnt, blijft de daardoor veroorzaakte warmte lang hangen.

Slecht voor de gezondheid

Dat is niet alleen onprettig, maar ook slecht voor de gezondheid. Ook elders in de stad probeert het gemeentebestuur maatregelen te nemen tegen hittestress. Door de boel te vergroenen moet die situatie verbeteren. Zo krijgen Dordtenaren al langer het advies om tegels in hun tuinen te vervangen door gras of tuin. Zo nu en dan worden tegels zelfs gratis opgehaald om mensen daartoe aan te sporen. Bijkomend voordeel van meer groen en aarde is dat hemelwater na een hoosbui makkelijker weg kan.

Op dit moment wordt in het Stadskantoor nagedacht over mogelijkheden voor vergroening en recreatie op en aan het water. Onlangs werd daarvoor al een ‘inspiratiebijeenkomst’ gehouden, waar tientallen Dordtenaren allerlei ideeën voor het gebied spuiden: van meer terrasjes tot wandelen langs het water van het Wantij. Daarvoor moet echter wel ruimte gemaakt worden.

Quote De parkeerga­ra­ge is demontabel en daardoor relatief eenvoudig te verplaat­sen Liesbeth Timmermans

En die ruimte wordt, als het aan de vier partijen ligt althans, gevonden in afbraak van de garage. ,,De parkeergarage is demontabel en daardoor relatief eenvoudig te verplaatsen. Het is als het ware een bouwpakket dat je weer uit elkaar kunt halen en elders weer in elkaar kunt zetten’', legt Timmermans uit. ,,Buiten kijf staat dat in deze omgeving wel een goede parkeervoorziening moet blijven voor bezoekers van het Energiehuis, de bioscoop en de binnenstad. Ook omdat we dit gebied steeds meer als een hub gaan zien voor de koppeling van autoverkeer naar binnenstedelijk openbaar vervoer.’’

Metamorfose Regiokantoor

De garage kan wijken, omdat met de metamorfose van het Regiokantoor tot wooncomplex minder parkeerplaatsen nodig zijn. ,,Op dit moment verkennen we, samen met inwoners en ondernemers, verschillende scenario’s voor de toekomstige invulling van Wantij-West. Daarin nemen we ook de mogelijkheden voor herinrichten van het Energieplein mee. Uiteraard geldt dat voordat de garage verplaatst kan worden, helder moet zijn wat het alternatief is.’’

En dat is het nog niet. De komende jaren moet er een nieuwe plek gevonden worden. Over vier tot vijf jaar zou die verhuizing dan achter de rug moeten zijn. In september moet er een eerste voorstel liggen bij de gemeenteraad.

Critici die reppen van kapitaalvernietiging hebben het volgens haar bij het verkeerde eind. ,,Het was van meet af aan duidelijk dat dit de meeste ideale plek voor deze garage was. Daarom is met opzet gekozen voor eentje die makkelijk te demonteren is. Daar is vooraf dus gewoon rekening mee gehouden.’’

