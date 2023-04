PKC zet de deur naar Ahoy al eindje open na galavoorstelling: ‘Maar we hebben nog niks’

Politie zoekt eigenaar van bijzondere gestolen sieraden in Dordt: doodshoofd en opvallend horloge

De politie is op zoek naar de bezitter(s) van een aantal opvallende sieraden die vermoedelijk in of rond Dordrecht zijn gestolen. Het gaat onder meer om een sieraad in de vorm van een doodshoofd, een gouden Quartz-horloge en ringen in de vorm van bouten. Ze zouden zijn buitgemaakt bij woninginbraken.