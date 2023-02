Pieter gidst bedrijf van zijn opa Piet Verkerk naar 100-jarig jubileum: ‘Saamhorigheid is hier heel groot’

Korte tijd brand bij Verkerk in Zwijn­drecht

In het pand van Verkerk Installatietechniek aan de Molenvliet in Zwijndrecht heeft zaterdagavond laat korte tijd brand gewoed. De brandweer had het vuur snel onder controle. Wel hing er veel rook in het complex. Om te ventileren werden ramen en deuren opengezet.

