Pieter en Liesbeth zetten hotel op ‘mooiste plekje’ in Biesbosch te koop: ‘We hebben geen opvolging’

DORDT EIGEN-AARDIG Een bijzondere grafsteen op een kinder­speel­plaats: ‘Tot spijz der maden’

Van een wat bezorgde ouder kreeg Eigen-Aardig de vraag wat een grafsteen op het speelplein van de Statenschool doet. Nu heeft Eigen-Aardig in een ver verleden al eens over die steen geschreven, maar er zijn inmiddels heel wat gegevens boven water (boven de grond!) gekomen. Vandaar. En dan speelt er in 1879 nog een gedoetje tussen een begrafenisonderneming en twee doodsbidders.