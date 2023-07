Piet uit Dordrecht protesteert in Hilversum vanwege niet-bezorgde tv-gids

Vaccinatie­graad in regio wéér lager, Alblasser­dam bungelt onderaan: ‘Kans op uitbraak groter’

Een groeiende groep Nederlandse kinderen heeft de standaardvaccinaties tegen infectieziekten niet gekregen. Ook in de regio Zuid-Holland Zuid is de vaccinatiegraad in veel gemeenten gedaald. Het RIVM maakt zich zorgen over deze trend.